Erdoğan'ın eski muhafız alayından şok sözler

Çatı davasında ifade veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, "Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ve buna karşı çıksaydım yine yargılanacaktım" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davada eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış savunma yaptı.

Davanın dokuzuncu celsesi, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Barış'ın savunmasıyla başladı. Barış, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğuna yönelik kanaate nasıl varıldığını anlamadığını, bu suçlamanın hiçbir somut delili bulunmadığını savundu.

Ceza yargılamasının yorumlara değil somut delillere dayanması gerektiğini aktaran Barış, iddianamenin hukukun bu temel ilkesinden uzak olduğunu ileri sürdü. Barış, FETÖ üyeliği suçlamasını da reddetti.

Muhafız alay komutanı olarak her dönem sivil asker pek çok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Barış, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendisine yapılan ziyaretlerin darbe planlamasına ilişkin olduğu yönündeki iddiayı kabul etmedi.

TSK'nın yönetime el koyduğunu resmi kanaldan öğrendiğini, bu mesaj gelene kadar yürüttüğü faaliyetlerin önceden planlanan Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak koruma tatbikatına yönelik olduğunu ileri süren Barış, "Olay günü, saat 21.30-22.00'ye kadar darbe girişiminden haberim olmamıştır." dedi.

"Askeri sistemden daha iyi çalışıyor emin ol"

Kendisine yönelik aramalarda 3 adet 1 dolar bulunduğunun hatırlatılması üzerine bunu kabul etmediğini ve parmak izi incelemesi yapılmasını istediğini belirten Barış, "Hukuk sisteminin nasıl çalıştığını anlamıyorum." ifadesini kullandı. Başkan Dik ise "Askeri sistemden daha iyi çalışıyor emin ol." karşılığını verdi.

"İnsanlar yalan söyler ama makineler yalan konuşmaz"

Duruşma savcısının, o gece yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Barış, bazı telefon görüşmelerini kabul etmedi. Konuşma kaydına ilişkin HTS kayıtlarının bulunduğunu belirten Savcı Cenikli, bunun üzerine, "İnsanlar yalan söyler ama makineler yalan konuşmaz." dedi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Biz de o geceyi yaşadık, biz de televizyondan izledik" demesi üzerine, sanık Barış, "Ama siz evden takip ettiniz, ben kritik bir birliğin komutanı olma şansızlığım yüzünden olayların içinde istemeden yer aldım, sonuçlarından da son derece muzdaribim. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ve buna karşı çıksaydım yine yargılanacaktım." sözlerine karşılık Başkan Dik, "Demokrasiye saygınız olurdu" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni neden korumadınız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni neden korumadınız?" sorusu üzerine de Kutsi Barış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin dış emniyetini alan 40-50 personeli bulunduğunu belirterek, şunları savundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yok, ben çevre emniyetinden sorumluyum. Bizde usul şudur, güvenlikten sorumlu birim yeni Genel Sekreter Fahri Kasırga beni çağırıp, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Otlukbeli'nde tatil yapacak çevre emniyetini almanızı istiyoruz' demesi durumunda hemen hareket geçmem gerekir. Ben Muhafız Alay Komutanıyım, oraya farklı birlikten tank, ZPT gitmiş bunlar benim dışımda. Genel Sekreter Fahri Kasırga nerede kaçırıldı hiç bir dahlim yoktur. Sayın Genel Sekreterin konutu komutan konutlarındadır. Güvenliğinden ben sorumluyum, kaçırılmasından en ufak bir haberim olsa buna izin vermezdim."

Bir başka avukatın TRT'ye neden asker gönderdiğini sormasına karşılık da Barış, "TRT'ye terörist saldırısı olduğu için asker gönderdim, geniş çaplı bir terör saldırısı olabileceği istihbaratı gelmişti. Merasim Sokak'ta canımız yandı, bu yönde istihbarat raporları da vardı." dedi.

Muhsin Kutsi Barış, darbe girişiminden bir kaç gün önce Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili keşif yaptığı iddiasının hatırlatılması üzerine de "Olaydan iki gün önce ambulansla keşif yapıldığı iddia edilen bölge, başyaverlik tarihi binasıdır. Böyle bir keşfin yapıldığı iddiası sakattır. Bunu Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili davada da ifade ettim." diye konuştu.