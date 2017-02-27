Erdoğan'ın eski yaveri de dinlenecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski yaverlerden Yazıcı, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 32 sanık mahkeme heyetince dinlenecek

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 20 Şubat pazartesi günü başlayan ve 4 gün süren davanın ilk duruşmasında, Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan Elçi, Özay Cödel, Haldun Gülmez, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Murat Köse, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas dinlendi.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevindeki tutuklu sanıkların, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yargılamaları sürecek.

Bina etrafında duruşma süresince aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 400'den fazla güvenlik görevlisi, mahkeme boyunca önlemlerini sürdürecek.

ESKİ YAVER ALİ YAZICI DA DİNLECEK

Bu haftaki duruşmada, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverlerinden Ali Yazıcı, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 32 sanık mahkeme heyetince dinlenecek.

Geçen hafta MAK ekibinden 7 sanık, görevlendirilen avukatlarla görüşememeleri ve avukatların davaya gelmemesi nedeniyle savunma yapmak istememişti. Mahkemenin yazısı üzerine Muğla Barosu tarafından yeni görevlendirilen avukatlarla sanıkların görüşmelerin ardından heyet, ekibin savunmasını da bu hafta alacak.

İlk duruşmada dinlenen sanıklar ne demişti?

Geçen hafta savunması alınan sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen görevi Semih Terzi'den aldıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı derdest ederek Ankara'ya götürmek için Marmaris'e gittiklerini öne sürmüştü. Kuzu ise duruşmada önceki beyanlarıyla çelişen ifadeler vermişti. Emniyet ve savcılıktaki ifadelerini mahkemede reddeden Zekeriya Kuzu da daha önceki anlatımlarının "senaryo" olduğunu ileri sürmüştü.

MAK ekibinin başındaki eski binbaşı Taner Berber de 15 Temmuz'da Sönmezateş'in telefonla kendisini arayarak havalimanından kendisini aldırmasını istediğini ifade etmişti. Berber, Marmaris'te polislerle karşılaşana kadar olayın içeriğini bilmediğini iddia etmişti.

Duruşmanın üçüncü gününde savunması alınan eski Kuzey SAT Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Özay Cödel ise 11 personelle kendisinin Akıncı Üssü'ne gittiğini anlatmıştı. Cödel, sanıklardan Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez’in ise yanlış helikoptere binmeleri nedeniyle Akıncı Üssü yerine Marmaris'e gittikleri yönünde ifade vermişti.

Cumhurbaşkanının alınacağı bilgisi

Duruşmanın dördüncü gününde ifadesi alınan Özel Kuvvetler ekibinden Bahadır Sagun, Çiğli'deki depoda Şükrü Seymen'in timiyle bir araya gelerek brifing verdiğini, hedefin Cumhurbaşkanı olduğunu söylediğini kaydetmişti.

Sagun'un ardından ifade veren sanıklardan eski albay Ramazan Elmas da darbe teşebbüsü gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığından saat 18.30 itibarıyla bütün hava hareketlerinin durdurulduğuna dair talimat geldiğini söylemişti.

Suikast girişimine katılan askerleri taşıyan helikopterlerin Çiğli'ye yakıt almak amacıyla geldiği yönünde kendisine bilgi verildiğini de iddia eden Elmas, Hava Harekat Merkezinin normalde olağan dışı bir uçuş durumunda bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Herhangi bir ikaz gelmediği için araştırmaya gerek duymadım." savunmasını yapmıştı.

İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede 47 sanığın, "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren sanıklar hakkında en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.