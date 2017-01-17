Erdoğan’ın eski yaveri Furkan Özdaban gözaltına alındı!

Abdullah Gül döneminde de görev yapan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın ilk döneminde yanında yaver olarak bulunan Albay Furkan Özdaban FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15 Temmuz sonrası Erdoğan'ın başyaveri ve yaverleri gözaltına alınmıştı. 2014 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk görev döneminde Erdoğan’ın başyaverliğini de yapan Albay Furkan Özdaban daha sonra KKTC’de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na alay komutanı olarak atanmıştı. Aralarında Futrkan Özdaban’ın da bulunduğu 9 albay FETÖ kapsamında Kıbrıs’ta gözaltına alınıp dün gece Ankara’ya getirildi.