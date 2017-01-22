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Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor

Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor
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