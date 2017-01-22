Bugünkü YENİÇAĞ »

Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor

»
Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Aralık 2004 tarihinde katıldığı programda söylediği sözler paylaşım rekorları kırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Aralık 2014 tarihinde Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programında eyalet sistemiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Erdoğan'ın görüntülerde, Altaylı'nın "Bugün eyalet sistemi olan ülkelerde var mı Başkanlık sistemi?" sorusuna, "Şimdi zaten işi bir ucundan almayacaksın, aldığın zaman her şeyiyle ele alacaksın. Yani üstü Şişhane altı kaval olmaz. Bütünüyle alacaksın" şeklinde cevap verdiği görülüyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyorErdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyorAKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dediAKP'li vekil Cumhuriyet için "100 yıllık pranga" dediAkşener taziyeleri kabul ettiAkşener taziyeleri kabul ettiMeydan: Atatürk, Meclis'i fesih yetkisine karşı çıkan iki vekili bakan yapmıştıMeydan: Atatürk, Meclis'i fesih yetkisine karşı çıkan iki vekili bakan yapmıştıErdoğan'dan 'MHP'li bakan' açıklamasıErdoğan'dan 'MHP'li bakan' açıklamasıBaşkanlık tepkisi çığ gibi büyüyorBaşkanlık tepkisi çığ gibi büyüyorMHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyorMHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyorAKP'liler Bozkurt yaparsa şaşırmayın!AKP'liler Bozkurt yaparsa şaşırmayın!Müjde! Meclis'ten sonra demokrasimiz de 'gazi' oluyor!Müjde! Meclis'ten sonra demokrasimiz de 'gazi' oluyor!AKP mi CHP mi?AKP mi CHP mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti