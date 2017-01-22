Erdoğan'ın 'eyalet sistemi' ile ilgili sözleri paylaşım rekorları kırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Aralık 2004 tarihinde katıldığı programda söylediği sözler paylaşım rekorları kırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Aralık 2014 tarihinde Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programında eyalet sistemiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Erdoğan'ın görüntülerde, Altaylı'nın "Bugün eyalet sistemi olan ülkelerde var mı Başkanlık sistemi?" sorusuna, "Şimdi zaten işi bir ucundan almayacaksın, aldığın zaman her şeyiyle ele alacaksın. Yani üstü Şişhane altı kaval olmaz. Bütünüyle alacaksın" şeklinde cevap verdiği görülüyor.