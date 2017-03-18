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Erdoğan'ın helikopter'i Bakanları yere düşürdü

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Erdoğan'ın helikopter'i Bakanları yere düşürdü
18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında yapılan etkinliğe katılan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Erdoğan'ın helikopterinin inişi sırasında oluşan hava akımı sebebiyle zor anlar yaşadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu noktada tören düzenlendi.

Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, helikopterden inip yürümeye başladı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri piste indi. Helikopterin piste inmesi sırasında oluşturduğu güçlü hava akımı, Kurtulmuş çifti ile Bakan Avcı’ya zor anlar yaşattı.

Kurtulmuş çifti yere doğru çökerken, Bakan Avcı da öne doğru eğildi. Bu sırada yardımlarına korumalar koşup, kollarından tutarak destek oldu.

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