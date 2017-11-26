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Erdoğan'ın 'İhanet ettik' sözlerine ilgin açıklama

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Erdoğan'ın 'İhanet ettik' sözlerine ilgin açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul'a ihanet etik' sözleri için "Dobra bir liderin öz eleştirsi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'a ihanet ettik' sözlerini değerlendirirken, "Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse kendini de öz eleştiriye tabi tutuyor. Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir” dedi. 

İSTANBUL’A KİM İHANET ETTİ?

Artvin'de partililerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye’de bazı işlerin dönüm noktası vardır. Belediyecilikte dönüm noktası 94 yılıdır, iktidarlarda da dönüm noktası 2002 yılıdır. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ gibi bir söz söyledi. Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP’liler, sürekli bana soruyor. Dedim ki birkaç bir şey söyleyeceğim, bu konuda. Doğru, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bunu söyledi. Neyle ilgiliydi söylediği? Silüetlerle ilgili. Birincisi Türkiye cumhuriyeti tarihinin düşündüğünü net söyleyen, dobra, dürüstlükle emsali olmayan tek lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Gerekirse kendini de özeleştiriye tabi tutuyor. Silüetlerle ilgili bunu söylemiştir. Ne olur, şu dürüstlükten biraz da sizinkiler nasibini alsa doğru konuşsalar keşke sizinkiler de. İstanbul’a kim ihanet etti; ben, size söyleyeyim. Sene 19850-1960’lar, İstanbul’da gecekondu sayısı, 60 bin civarında. 1994 senesinde Sayın Cumhurbaşkanı, belediyeyi devraldığında gecekondu sayısı, 640 bin. 700 bine yakın da kaçak yapı var. Yaklaşık 1 milyon 350 bin. Kim ihanet etti size göre? 1950’lerde, 1960’larda kim vardı? O dönemde CHP vardı."

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