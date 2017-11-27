Erdoğan'ın 'istifa ederim' sözünün ardından Kılıçdaroğlu belge mi açıklayacak?

Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına ilişkin yeni bir iddia daha geldi. CHP'li Gürsel Tekin, "Kılıçdaroğlu belge mi açıklayacak" sorusuna, "yarın göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP eski Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve partililerin katıldığı toplantıda Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında süren belge tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘YARIN HEP BERABER GÖRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen salı günü grup toplantısında çok net anlaşılabilir, herkesin anlayabileceği sorular sorduğunu ifade eden Tekin, şöyle dedi:

“Örneğin İsviçre bankalarında bir yabancı gazetenin haberine dayalı, burada paranız var mı yok mu, yoksa evet yoktur ve bu konuda tıpkı Sayın Baykal’ın geçmiş dönemdeki ‘İsviçre bankalarında param yoktur’ deyip mahkemeye verip soruşturma başlattığı gibi siz de bu yöntemi deneyebilirdiniz.

Ama bu yöntemi de denemediğinize göre elbette ki insanların kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi sayın genel başkanımızın salı günü sormuş olduğu çok net soru şu. Hepimiz çok iyi biliriz ki, Sayın Kılıçdaroğlu’nun hayatında yalan da yoktur, fıtratında da iftira yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı konuşan bir liderdir. Birincisi şu, sizinle ilgili herhangi bir şey söylediğini zannetmiyorum. En azından grupta benim izlediğim kadarıyla.

Bir çocuklarınızla ilgili, damadınızla ilgili, dünürünüzle ilgili ve eski özel kaleminizle ilgili bu iddiaların olduğunu ifade etti. Ama Sayın Erdoğan dün üslubunu sertleştirerek gerçekten hiçbir siyasi üsluba yakışmayacak şekilde hakarete varan cümleleri kullanması son derece manidardır. Unutmayın ki Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş dönemlerde de olduğu gibi hiçbir şeyi belgeye bilgiye dayalı konuşmayacağını büyük olasılıkla yarın hep beraber göreceğiz.”

KILIÇDAROĞLU’NU TAKİP EDİN

Belge tartışmasıyla ilgili “Yarın hep beraber göreceğiz” sözlerinin sorulduğu Gürsel Tekin, şunları söyledi:

“Bilemiyorum belge açıklanır mı açıklanmaz mı ama Sayın Kılıçdaroğlu belgeye, bilgiye dayalı olmayan hiçbir iddiası, konuşması olmaz. Geçmiş dönemde de olmamıştır ve şimdi de olmaz. Hatta şöyle bir şey de söylüyor, ‘Geçmişte de bir sürü iftira attı.’ Valla bir tanesini hatırlatsınlar onlardan özür dileyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiç kimseye iftira da atmamıştır, olmayan bir şeyi de konuşmamıştır. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’nu dinlemiş olsaydınız, yani kendi çamaşırımızı kendimiz yıkamış olsaydık bugün elin oğlu size kol gibi fatura göndermemiş olurdu. Elbette grup toplantımız var hiç merak etmeyin. Kılıçdaroğlu’nu takip edin.”

İYİ PARTİ SORUSU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP ile seçim işbirliği yapıp yapılmayacağı yönündeki soruya ‘Hayır’ yanıtı verdiğinin hatırlatılması üzerine Gürsel Tekin, “Kimin ne söylediğinin bir önemi yok. Türkiye’nin demokrasi, özgürlük, hukuk meselesi konusunda ciddi çaba gösteren, referandum sürecinde de bu sürecin lokomotifi olan CHP yüzde 55-60’la ittifak kuran bir siyasi partidir. Onun için şu parti, bu partiden ziyade bütün bu süreçte ‘evet kardeşim ben kendime demokrasiyi, özgürlüğümü, geleceğimi dert edindim, bu sürecin bir parçasıyım’ diyen herkesle biz beraber yol yürüyeceğiz. Tıpkı referandumda olduğu gibi” dedi.