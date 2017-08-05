Erdoğan'ın katıldığı programda öğrenciler ilahi okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz etkinliği etkinliği programının kapanışınına katılan öğrenciler ilahi okudu.
05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca İstanbul Müftülüğü'nün ev sahipliğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 220 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilen yaz etkinliğinin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış programına katıldı. Programa katılan öğrenciler ilahi okudu.
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