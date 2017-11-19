Erdoğan’ın korumalarını taşıyan servis takla attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibini taşıyan servis kaza yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı’nda bir otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrasında korumaları ve görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobil de ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan polisleri ve koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar Görele Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.