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Erdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!

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Erdoğan'ın o sözü Portakal'ı çileden çıkardı!
Spiker Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz'da şehit olanlar 'Evet'çiydi, halkın üzerine bomba yağdıranlar bugünün 'Hayırcı'ları" sözlerine tepki gösterdi.

FOX TV Ana Haber Suncusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz'da şehit olanlar 'Evet'çiydi, halkın üzerine bomba yağdıranlar bugünün 'Hayırcı'ları" sözlerine tepki gösterdi.

Portakal "Cumhurbaşkanı neden böyle nefret içeren sözler söylüyor? Ben "Hayır" vereceğim, bana katil demek istiyor. Katillerle eş tutuyor bizi.. Ben katil mi oluyorum? Kabul etmiyorum" diyerek, "Siz sayın Cumhurbaşkanım 'Evet' çıktığında Kardeşlik birlik ortamını nasıl sağlayacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı; 'O F-16'larla benim vatandaşımı bombalayanlar bugünün 'Hayır'cıları' dedi...

"Ben bu sözü duyduğumda kendime dedim ki; Sayın Cumhurbaşkanı neden böyle nefret içeren sözler söylüyor? Ben Hayır oyu vereceğim, bana Katil demek istiyor. Katillerle eş tutuyor bizi..

"Ben katil mi oluyorum?...Ben Bunu kabul edemem ki ben normal şartlarda bu ülkede yaşayan vatandaşlık sorumluluğunu ailesiyle birlikte yerine getiren biriyim. Benim çevremde böyle katillikle çetecilikle alakası olmayan...

"Beni o insanlarla aynı kefeye koyuyor..

"Ya 'evet' çıkarsa?

"Siz sayın Cumhurbaşkanım evet çıktığında Kardeşlik birlik ortamını nasıl sağlayacaksınız?

"Sizin bu sözleriniz arşivlerde yer alıyor...

"Siz bu sözleri kurmazsanız fanatik dediğimiz kişilere zemin hazırlarsanız...

"Bu hiç hoş karşılanmayan bir söz.."

 

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