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Erdoğan’ın sözlerine ABD’den 2 açıklama

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Erdoğan’ın sözlerine ABD’den 2 açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Koalisyon güçlerinin Suriye’de terör örgütlerini desteklediğine dair belge olduğuna ilişkin sözlerine, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği’nden arka arkaya yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye’deki, Irak’taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz IŞİD’i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez” dedi.

YPG’YE SİLAH YOK

 ABD’nin, Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah yardımı yaptığını, Türkiye-Suriye sınırının teröristlerden arındırılması için Türkiye’yi desteklediğini belirten Mark Toner, YPG’ye ise IŞİD’e karşı mücadelede yalnızca taktik verildiğini söyledi. Toner, “Bizim müttefikimiz YPG’ye saldırırsanız biz de size El Bab’da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye, NATO müttefiki ve IŞİD’e karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Tek ve ortak amacımız IŞİD’i yenmek. Suriye Demokratik Güçleri, daha önceleri de söylediğimiz gibi IŞİD’e karşı etkili mücadele edebilen güçler. Onlara taktik desteğimiz sürecek. Çok kez söylediğimiz gibi YPG’ye asla silah vermedik. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap elementlere mühimmat ve malzeme sağladık” dedi.

“DESTEKLEMİYORUZ”

Mark Toner’den sonra ABD Büyükelçiliği de resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınladı. “ABD hükümeti geçmişte İŞİD’i yaratmamış veya desteklememiştir. ABD hükümetinin İŞİD’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir” denilen açıklamada tıpkı Türkiye gibi ABD’nin de İŞİD saldırılara maruz kaldığı ifade edildi. “ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin Türk medyasında önemli ölçüde yanlış bilgiler dolaş- maktadır. ABD hükümeti, PKK ya da YPG’ye silah ya da patlayıcı sağlamamıştır. Nokta” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur eylemlerini tekrar tekrar kınadık. İŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, İŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl arttırabileceğimizi ve 2 ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarınızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz.” Bu arada Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi senatörlerinden Aleksey Puşkov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Erdoğan haklı. ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok olgu var. (ABD) Dışişleri Bakanlığının bariz olan bu durumu inkar etme çabaları saçma” dedi

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