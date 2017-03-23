Erdoğan'ın sözlerine açıklama bekliyoruz

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisini çağırdı. Komisyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ilişkin olarak açıklama bekliyoruz" dendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere yönelik olarak dün "Türkiye itilecek, kakılacak, bakanları kapıdan kovulacak bir ülke değildir. Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz" demişti.



Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni çağırdı. Komisyon, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklama bekliyoruz dedi.



