Erdoğan'ın yaverinden itiraf

Suikast timine Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı oteli söylediği iddia edilen Erdoğan’ın eski Başyaveri sanık Albay Ali Yazıcı’nın mahkemede ifadesi alınmaya başlandı. Yazıcı, darbecilere Erdoğan'ın yerini söylediğini itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı, kalkışma gecesiyle ilgili ifade verdi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki albayın kendisine Erdoğan'ın nerede olduğunu sorduğunu iddia eden Yazıcı, "İki defa 'bilmiyorum' dedim. Sonra Kara ve Hava yarbaylarını arayarak Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu öğrendim" dedi.

İşte Yazıcı'nın ifadesi:

“14 TEMMUZ’DA ANKARA’YA DÖNDÜM”

14 Temmuz tarihinde Ankara’ya geri döndüm. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittim. Orada beni Muhafız Alayı Albayı görünce ‘Senin burada ne işin var’ diye sordu. Ben de ailemin Tokat’ta olduğunu söyledim.

“CUMHURBAŞKANI NEREDE” DİYE SORDU

O bana Cumhurbaşkanı nerede diye sordu? Ben de kendisine ‘bilmiyorum’ dedim. Bana internetten Cumhurbaşkanının Marmaris’te olduğunu gösterdi. Ben yine ‘bilmiyorum’ dedim. Daha sonra Kara ve Hava Yarbaylarını arayarak “Cumhurbaşkanı Marmaris’teymiş. İnternette gördüm. Bir araştırın bakalım dedim” dedi.

“EMİN YARBAY’I İLK DEFA GÖRDÜM”

Eski Yaver Yazıcı, “Cumhurbaşkanının Antalya’da programı vardı. Uluslararası bir futbol organizasyonuydu. Ben de oraya gitmek için uçak bileti ayırttım. Daha Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından ayrılırken yanıma Emin Yarbay diye birisi geldi. Sivil kıyafetliydi. Bana ‘Komutanım ben de Antalya’ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim’ diyerek arabama bindi. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama Emin Yarbay’ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken benim cep telefonumu karıştırmaya başladı.



“BUNU 4 AYDIR KENDİME İZAH EDEMİYORUM…”



Bu arada Mahkeme Başkanı Yazıcı’ya ‘Sizin alt rütbenizde olan birisi nasıl sizin telefonunuzu kurcalar’ diye sordu. Yazıcı, “Bunu izah edemiyorum. Akla mantığa sığmıyor. Bende 4 aydır bunu kendime izah edemiyorum. Size nasıl izah edeyim” dedi.

“ALBAY’IM HAREKETLENME VAR’ DEDİ”

Antalya’ya gitmek için yola çıktıklarını belirten Yazıcı, “Emin Yarbay bana ‘Özel Kuvvetlerdeyim komutanım’ dedi. Kendisinden kuşkulandım. Arabadan indirmek istedim. Ancak şüphe duydum. Afyonda yemek yedik. Saat 21.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı genel sekreterinden telefon geldi. Albayım hareketlenme var dedi. Bende Cumhurbaşkanımızın telefonu kayıtlı değil. Ben kendisiyle görüşeceğim zaman danışmanını arıyorum. Danışmanını aradım ulaşamadım. Daha sonra özel kalem müdürünü aradım” dedi.