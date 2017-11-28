Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7-8 Aralık tarihinde Yunanistan’a resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yıl sonra Yunanistan'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağını söylemişti. Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız 65 yıl sonra ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretin çok önemli neticeleri olacağını düşünüyorum” demişti.