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Erdoğan'la Muharrem İnce arasında 'Atatürk' kavgası

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Erdoğan'la Muharrem İnce arasında 'Atatürk' kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP'li İnce, Başkanlık sistemiyle ilgili birbirlerine göndermede bulundu. İnce, "Tek adam diyerek Mustafa Kemal'e hakaret ediyorlar" diyen Erdoğan'a, "sen kimsin ki kendini Atatürk'le kıyaslıyorsun?" şeklinde cevap verdi.

16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İkide bir tek adam, o zaman Gazi Mustafa Kemal’e hakaret ediyorsun. İnönü’yle anlaşabildi mi, anlaşamadı. İnönü Cumhurbaşkanı oldu o da yine başbakanıyla anlaşamdı. Celal Bayar aynı şekilde. Ondan sonra dönem bitti ve çok başlı, yeni bir süreç başladı. O süreç de işte bize kadar geldi. Dertli olanlara baktığımızda Demirel, Özal, Erbakan, Türkeş, Yazıcıoğlu rahatsız. Biz Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemiyle geliyoruz. Onların aynısını yapmak zorunda değiliz. Tamamen yerli ve millidir. Biz Türk tipi Başkanlık sistemi ile geliyoruz. İlla onların aynısını yapmak zorunda değiliz" dedi.

İNCE'DEN CEVAP: SEN KİMSİN Kİ KENDİNİ ATATÜRK'LE KIYASLIYORSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Muharrem İnce'den cevap geldi. Erdoğan'ın kendisini Atatürk'le kıyaslamasına tepki gösteren İnce, "Bir şartla evet oyu veririm. 1. önce FETÖ’ye hizmetlerinden dolayı ona bir madalya versinler. Ne istediler de vermedik dedi ya? Hani parsel parsel sattılar ya? Hani FETÖ’cüleri general, yargıtay üyesi yaptılar, yıllarca büyüttüler ya. Önce ona, FETÖ’ye hizmet ettiğinden dolayı madalya taksınlar. Sonra da illa gazilik unvanı vereceklerse beygirden düştüğü için versinler. Sen kimsin ki kendini Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’le kıyaslıyorsun. Seni ‘ananı da al git’ diye hatırlayacaklar" şeklinde konuştu.

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