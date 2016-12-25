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Erdoğan'la Putin arasında kritik görüşme

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Erdoğan'la Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileklerini de iletti.

Telefon görüşmesi esnasında, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de hazır bulunduğu öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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