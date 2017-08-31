Erdoğdu, alkol ve darp iddialarına yanıt verdi!

CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda içki içerek parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘çadırını bastığı’ öne sürülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kulislerde Erdoğdu'nun kampa alkollü girmesini engellemek isteyen bir kişiyi darp ettiği konuşuluyor. Erdoğdu her iki olayı da reddetti.

Parti kulislerinde konuşulan iddiaya göre Erdoğdu, Adalet Kurultayı’nın üçüncü gecesi, geç saatlerde kamp alanına alkollü olarak girmek istedi. Ancak kapıda bekleyen Cenk isimli parti görevlisinin, “alkollü olarak kamp alanına giremeyeceğini” söylemesine rağmen ısrarcı oldu.



Hürriyet'te yer alan habere göre, bunun üzerine tartışma çıktı ve Erdoğdu, kendisini engellemek isteyen kişiyi hastanelik etti. Soyadı öğrenilemeyen Cenk adlı partiliye doktorların 17 gün rapor vermek istediği, ancak bu kadar uzun süreli raporun adliyeye yansıtılmak zorunda olduğunun anlaşılması üzerine devreye giren parti yönetiminin şikayetçi olmaması yönünde telkinde bulunduğu iddia edildi.

ERDOĞDU İSE HER İKİ İDDİAYI DA REDDETTİ

Erdoğdu hakkında öne sürülen ilk iddialar içki alarak 'kurultay çadırını2 bastığı yönündeydi. Erdoğdu bu iddialar için, “Organizasyonu küçük düşürmek amacıyla, her türlü çamuru ve iftirayı attılar” demişti.



Aykut Erdoğdu'nun konuyla ilgili basın açıklaması ise şöyleydi:



