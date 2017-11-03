Erdoğdu: "Dolar yükseldikçe, vatandaşın borcu da yükseliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İnsanlarda tedirginlik had safhada. Dolar 1 kuruş yükseldiğinde dolarla borçlanmış şirketlerin karları eriyip gidiyor, vatandaşın borcu yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin faiz konusunda kamuoyunu büyük bir aldatmaca ile oyaladığını öne sürerken, Eylül 2016'da 12 milyar lira olan 9 aylık bütçe açığının Eylül 2017 sonunda 32 milyar liraya yükseldiğine de dikkat çeken Erdoğdu şunları aktardı:

"HAZİNE'NİN AŞIRI BORÇLANIP FAİZLERİ YÜKSELTMESİNE SES ETMİYOR"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan perde önünde faiz düşmanı görünüp kamu bankalarına ‘Faizi düşürün' diye talimat veriyor, diğer yandan Hazine'nin aşırı borçlanıp faizleri yükseltmesine ses etmiyor. Oysa mühürsüz referandumu çalabilmek amacıyla bütçe kullanılınca gelirler azaldı, giderler arttı. Bu nedenle de bütçe öngörülenin çok üzerinde açık verdi."

Hazine Müsteşarlığı'nın 2018 Finansman Programı'nı açıkladığını da anımsatan Erdoğdu, ‘Neden aşırı borçlanıldığının' izah edilmediğini savunarak şunları kaydetti:

"HAZİNE, REFERANDUM İÇİN HAR VURUP HARMAN SAVURMASAYDI"

"Halbuki herkesin gözü Hazine'de ve Merkez Bankasında. İş dünyası, borçlu halk, herkes doğru pozisyon almak istiyor. Zarar etmemeye, ürünü doğru fiyatlamaya çalışıyor. İnsanlarda tedirginlik had safhada. Dolar 1 kuruş yükseldiğinde dolarla borçlanmış şirketlerin karları eriyip gidiyor, vatandaşın borcu yükseliyor.

Hazine dün yaptığı açıklamada aşırı borçlanmadığını belirterek, ‘Kısa vadeli bakmayın bu işe' diyor. Hazine, referandum için har vurup harman savurmasaydı, açık iki kat artmayacak ve bu kadar çok borçlanmayacaktı. Bir de bunun üstüne ihtiyacının çok üzerinde borçlanınca faiz kanatlanıp uçuyor. Böyle el yordamıyla devlet yönetilmez. Borç limitini değiştireceksen, gelir ve harcamada neler olduğunu Meclis'e anlatır, Ek Bütçe Kanunu yaparsın."