Eren Bülbül: "Ben de şehit olacağım..."

Maçka'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün yakınlarına, "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül’ün, şehit haberleri izlediğinde yakınlarına "ben de şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, vatandaşların taziyelerini kabul etti.

AĞABEYİ: ALLAH TERÖRİSTLERİN BELASINI VERSİN

Ağabey Bülbül yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek, "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin" ifadelerini kullandı.

"BEN DE ŞEHİT OLACAĞIM DERDİ"

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu"diye konuştu.