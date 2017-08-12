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Eren Bülbül son yolculuğuna böyle uğurlandı
Eren Bülbül son yolculuğuna böyle uğurlandı
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül için cenaze töreni düzenlendi.
12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:58
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