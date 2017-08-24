Eren Bülbül'ün eniştesinden yardım çağrısı

Maçka şehidi Eren Bülbül'ün eniştesi, Eren'in annesine yardım eli uzatılmasını istedi. Enişte Aydemir, "Yetkililer, ileri gelenler anneye yardımcı olsunlar. Onlar 13 kardeş" dedi.

Trabzon'da 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün Eskişehir'de yaşayan eniştesi Eren'in ailesine yardım çağrısında bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığı evlerini güvenlik güçlerine göstermeye giderken evinin önünde teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. 2 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı 'Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı ile herkesi yasa boğan Eren, tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de unutulmuyor. 15 yaşındaki Eren Bülbül için, Eskişehir Sosyal Medya Platformu tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Düzenlenen programa şehit Eren Bülbül'ün Eskişehir'de bulunan teyzesi Nimet Aydemir ve Mustafa Aydemir'de katıldı.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"

Mevlid-i Şerif'in okutulmasına emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Eren Bülbül'ün eniştesi Mustafa Aydemir, İHA muhabirine yaptıuğı açıklamada horon görüntülerinin kendilerini çok duygulandırdığını belirtti. Aydemir, "Mevlid-i şerif için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Sosyal medyadaki görüntüleri gördük. Çok güzelmiş. Görünce heyecanlandım. Ne diyeyim ki? Zaten ben onun öldüğüne inanmıyorum. Ben hala onu var biliyorum. Ölmemiş. Onu orada gördüğüm zaman hiç fark etmedim bile. Şehit olduğu aramızda gibi. Çok efendi ve çok atak bir çocuktu. Yaptığı işten de belli. Her çocuk yapamaz bunu. Ben bu kadar sahiplenme görmedim. Gerçekten çok güzel. Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere herkes aradı. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben de Maçka'daydım. Hep geldiler" dedi.

"EVİN ORAYA BİR YOL OLMASINI ÇOK İSTERİZ"

Eren'in ailesi için ayrı bir yeri olduğuna ve aileye yardım edilmesi gerektiğine değinen enişte Aydemir, şunları dile getirdi:



"Yolları yok sadece. Oldukları yer çok kötü. Bir ormanın kıyısında bayır bir yer. Yakınlarda hiçbir yer yok. Oraya bir yol olmasını isteriz. Bunu görsek çok güzel olur. Her araba çıkmıyor. Arazi aracı olması lazım ama onu nerede bulacağız? Mezara bile çıkamadık yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Yetkililer, ileri gelenler anneye yardımcı olsunlar. Gariban birisi ve isteğimiz bu. Ben buradan yardım toplayıp gönderiyordum. Ama biz evde zor geçiniyoruz, onlar 13 kardeş. Zaten ev deseniz o da yok. Evlerinin camlarında hep teneke var. Camın birini de zaten hainler kırdı. Yardımcı olurlarsa onlara çok güzel olur."

Eren Bülbül'ün teyzesi ise, sosyal medyada birkaç gündür sıkça paylaşılan görüntülerin kendisini hüzne boğduğunu, Eren'in şehit edilmesine hala inanamadığını ifade etti.