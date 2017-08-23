Eren'in katilleri Kılıçdaroğlu'nun suikastçıları çıktı...

Yazının başlığı haberin flaşı aslında...

Haberciliğin şartları ve gereği olan olguları sıralayarak devam edelim.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Artvin Şavşat'ta PKK'lı hainlerin düzenlediği füzeli suikast girişiminin üzerinden 1 yıl geçmesine 2 gün kaldı. Takvim yaprakları 25 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. Haber duyulduğunda tüm Türkiye şoka girmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Artvin'in Şavşat İlçesi'nden Ardanuç İlçesi'ne gittiği sırada Yanıklı Köyü yakınlarında, bölgede cirit atan PKK'lı teröristlerin saldırısına uğramıştı, 1 askerimiz şehit düşmüştü. İlgili yetkililerin açıklamalarına göre operasyonlar hemen başlamıştı ama kahpeler buhar olmuştu!.. Ya açılan soruşturma hangi aşamada ve operasyonların sonucu?.. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a sorduk, şunları söyledi:

"Maalesef. Biz saldırı ile ilgili o dönem gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bu yönde çalışma yapılması için talebimizi ilettik. Bizim polisimiz veya herhangi bir istihbarat birimimiz yok. Sonuç olarak bu saldırıyı kimin yaptığını devleti yönetenlerin bulması ve açıklaması gerekir. Maalesef şu ana kadar bize bir açıklama yapılmadı. Sadece o bölgedeki PKK'lılar tarafından saldırının gerçekleştirildiği ifade edildi. Ama akıbetleri ile ilgili bilgi verilmedi. Saldırıyı düzenleyenler yakalandı veya operasyon sonucu ölü ele geçirildi şeklinde hiçbir açıklama da yapılmadı. Maalesef şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Defalarca sorduk ama hiçbir şekilde bilgi alamadık."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın YENİÇAĞ'a yaptığı açıklama ise şöyle:

"Hiçbir gelişme yok. Geçen yıldan bu tarafa neredeyse bir yıl oluyor, hiçbir iz bulunmadı. Operasyonlar yaptılar, her hangi bir sonuç alınamadı. Basına yansıdığı kadarıyla şu ana kadar ayrıntı bilmiyoruz. Açılmış bir dosya yok, soruşturma açılıp açılmadığını bilmiyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Jandarma komutanıyla konuştuk o zamanlar bir iki kere o zaman da söyledim, 'yakalayın bunları' dedim. PKK'nın yaptığı yönünde konuşuldu yine. PKK'nın destek verdiği belirtildi yine. PKK'nın işin içinde olduğuna ilişkin o günlerde çok duyum da alındı. Şu anda bunların dışında ek bir bilgi yok."

Karadeniz'in dağlarında PKK'lı teröristler hâlâ cirit atıyor!.. Maçka'da Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü hain saldırı sonucu şehit verdik. Olayın ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kahpelerin yakalanması için bölgeye özel timler gönderildi. Coğrafi şartlar çok çetin. Operasyonlardan henüz bir sonuç alınmış değil. Dün bölgedeki sağlam güvenlik ve istihbarat kaynaklarından çok önemli bir bilgiye ulaştım. Şöyle:

"Yapılan operasyonlar ile birlikte yoğunlaştırılan istihbarat çalışmalarında. Maçka eylemini gerçekleştiren teröristlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl suikast girişiminde bulunan 3-5 kişilik ekipten olduğu tespit edildi."

Kaynaklarımdan biraz daha açıklık istedim. Şöyle ifade ettiler:

"Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulunan ekip maalesef Artvin'den Trabzon'a geçiş yapmış. Trabzon'da bulunan hainlerle bir şekilde birleşmişler. Maçka'daki eylemi de birlikte gerçekleştirmişler. Bölgede çok ses getirecek daha büyük bir eylem hazırlığı içinde olduklarını tespit ettik. Siyasilere ve mülki idare amirlerine suikast gibi..."

"Yeni Türkiye"de Ana Muhalefet Partisinin liderine güpegündüz füzeyle suikast düzenleniyor!.. Üstünden 1 yıl geçiyor. Hiçbir ilerleme yok. Üstelik unutulup gidiyor. Ana Muhalefet Partisine ve genel başkanına lütfedip kimse bilgi verme ihtiyacı bile duymuyor. Bu nasıl bir demokratik ve hukuk yönetimi anlayışı ise!.. Kahpeler, ellerini kollarını bağlayıp Artvin'den Trabzon'a geçiş yapıyor. Canımızı ciğerimizi yakıyorlar. Herhalde bu hainleri, birileri Artvin'den Trabzon'a ışınlamıyor!..

Neye yanalım?..

Varsa yoksa metal yorgunluğu... Racon kesme.. Fatih Terim... Rıdvan Dilmen... Beşiktaş'ın yeni transferleri... Ünlü(!) sanatçıların Bodrum kaçamakları... Dendrobium Binali Yıldırım... Muhtarlar toplantısı...

Şu raconunuzu bir de PKK'lı kahpelere kessenize. Ama olmuyor değil mi?.. "Çözüm sürecinde" kestiğiniz raconlar şimdi tırmalıyor olsa gerek!..