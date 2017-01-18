Bugünkü YENİÇAĞ »

Ergenekon davası haziranda görülecek

»
Ergenekon davası haziranda görülecek
Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensiple ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verdi.

Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verildi.

Ergenekon davası sanıklarından bazılarının avukatları tarafından, davanın Ankara'da görülmesi kararına yapılan itirazın İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, dosyanın gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı. 

Mahkemece davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği ancak bu karara bir kısım sanıklar tarafından yapılan itirazın, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine yetkisizlik kararının kaldırıldığı belirtilen tensip tutanağında, dosyanın bu mahkemenin yeni esasına kaydedildiği belirtildi.
Duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların tümüne davetiye gönderilmesini de hükme bağladı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 274 sanığın tekrar yargılanacağı Ergenekon davası, haziran ayında tekrar başlayacak. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ergenekon davası haziranda görülecekErgenekon davası haziranda görülecekİstanbul'da yarın bu yollar kapalı!İstanbul'da yarın bu yollar kapalı!Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkürErdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkürEmniyet imamları'na FETÖ operasyonuEmniyet imamları'na FETÖ operasyonuFuat Avni kesinleştiFuat Avni kesinleştiTÜİK'te FETÖ depremi!TÜİK'te FETÖ depremi!IŞİD´ın canlı bomba kuryesi yakalandıIŞİD´ın canlı bomba kuryesi yakalandı"Parlamenter sistem bizim genlerimizde var""Parlamenter sistem bizim genlerimizde var"Atilla Taş için istenen ceza belli olduAtilla Taş için istenen ceza belli olduBaşkanlık anayasasında 2. tur başlıyorBaşkanlık anayasasında 2. tur başlıyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti