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Erk Yurtsever vefat etti!

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Erk Yurtsever vefat etti!
Türkolog - Yazar Erk Yurtsever, 3 haftadır tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Yurtsever'in cenazesi öğle namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Câmii'nden kaldırılacak.

Ünlü Türkçü yazar ve fikir adamı Hüseyin Nihal Atsız'ın öğrencisi ve yakın çalışma arkadaşı olan Erk Yurtsever, 3 haftadır Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Zatüre hastası olan 82 yaşındaki Yurtsever, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 

Yurtsever'in cenazesi yarın(Çarşamba) öğle namazını müteakip Bostancı Kuloğlu Câmii'nden kaldırılacak ve İçerenköy Mezârlığı'nda defnedilecek. Vasiyeti üzerine çelenk ve çiçek kabul edilmeyecek. 

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