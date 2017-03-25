Erkan Petekkaya ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı.

Erkan Petekkaya, başrolde olduğu dizisi 'Paramparça' finalinin ardından soluğu hastanede aldı.

AMELİYAT OLDU

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncunun böbrek taşı nedeniyle acilen ameliyata alındığı öğrenildi.

Daha önce de böbrek taşı tedavisi gören Petekkaya, ağrıları şiddetlenince Kavacık'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

BAŞKA ÇARESİ YOKTU

Taşlar büyük olduğu için operasyondan başka çaresi kalmayan oyuncu, bu nedenle toplu fotoğraf çekimine de katılamadı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Erkan Petekkaya’nın birkaç gün sonra taburcu edileceği açıklandı.