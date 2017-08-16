Erken seçim olacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olan, millet desteği olan bir hükümet var. Dolayısıyla bütün seçimler vaktinde yapılacak" dedi.

Çerkezköy AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyledi.

"Erken seçim yok" diyen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, uyguladığı siyasetle ülkeye birçok yenilik getirdi. Bunlardan bir tanesi de seçimlerin zamanında yapılması prensibidir. Bu konuda farklı bir düşünce yok. Geçici madde değişikliğinde de açık olarak seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağını yazdık. Şu an arkasında çok güçlü bir parlamento desteği olan, millet desteği olan bir hükümet var. Dolayısıyla bütün seçimler vaktinde yapılacak." diye konuştu.

'CHP'NİN KURULTAYLARINDAN KİMSENİN HABERİ OLMUYOR'

Şentop, partisinin il ve ilçe kongrelerine de değinerek, şöyle devam etti: "Kongreler AK Parti için çok önemli. CHP'nin kurultaylarından kimsenin haberi olmazken bizim kongrelerimizin milletimiz tarafından takip edilmesi siyasetin merkezinin nerede olduğu, kalbinin nerede attığını göstermesi açısından çok önemlidir. AK Parti kongre süreçlerinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 hususu dikkate alarak hareket ediyor. Bunlardan birisi sürekliliktir. İlkeleri, parti felsefesi, vefa prensibi ilkesi bakımından bir devamlığı korumaya dikkat ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'deki değişim ve dinamizmi gözlemliyoruz. Teşkilatlarımız devamlılık ve değişimi bir arada gözeterek hareket ediyor."

'DANIŞTAY, YSK'NIN KARARINI DENETLEYEN BİR KURUM DEĞİL'

Referandum sonuçlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmasına da değinen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı: "CHP'nin referandum süreciyle ile ilgili genel yaklaşımında bir hata var. Milletimizin yoğun katılımıyla bir sonuç ortaya çıktı. Türkiye'de bir fikir hürriyeti var. Herkesin kendine göre bir yorumu olabilir. Bu konuda Anayasanın yetkilendirdiği kurum Yüksek Seçim Kurulu'dur. Onun vereceği kararlarda nihayetinde bağlayıcı kararlardır. İptali için Danıştay'a başvuru yapıldı. Danıştay, YSK'nın kararını denetleyen bir kurum değil. Danıştay bundan dolayı reddetti. Anaya Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilirdi. Bunu yapmıyorlar. Anayasa Mahkemesi, anayasadaki 'YSK kararına karşı başka merciye başvurulamaz.' ilkesiyle hareket ediyor. Hiçbir ülke kendi egemenlik yetkisiyle ilgili bir hususu uluslararası bir kuruluşun inisiyatifine, insafına terk edemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yarı siyasi yarı hukuki bir mahkemedir."