Erken seçim olursa MHP halka ne diyecek?

... "Bu anayasa geçmeyecek" iyi niyetini taşıyanlar hâlâ MHP'de son dakika değişiklik bekliyor. Bu mümkün mü?

Olabilir tabii ama belli ki MHP'de önlemler alınmış. Zaten Genel Başkan Bahçeli milletvekillerini "erken seçim sopasıyla" tehdit etti bile. "Meclis'te 330 bulunamazsa erken seçime gideriz ona göre haa" dedi. Destek de saraydan geldi. "Mecliste 330 bulunamazsa o çare de düşünülür" dedi Erdoğan.

Diyelim ki anayasa oylaması Meclis'e takıldı ya da geçti de referandumu aşamadı. Belli ki seçime gidilecek. Merakım şu; AKP ile CHP'nin ve HDP'nin seçim kampanyasında ne diyecekleri aşağı yukarı belli. Peki, MHP halktan nasıl oy isteyecek?

Bahçeli meydanlarda, TV ekranlarında halka ne diyecek? "Bize oy verin ki Erdoğan'ı padişah yetkileriyle donatalım mı?" diyecek, yoksa bir kaç önce söylediği gibi "Erdoğan başkanlık hevesi için bizi kullanamaz, bizim ona başkanlık için destek vereceğimizi söylemek şerefsizliktir mi?" diyecek.

Karışık iş değil mi?

Can Ataklı Korkusuz

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Uyanmanın vaktidir

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Anayasa teklifi Meclis'te görüşülürken kürsüye gelen AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, gündeme bomba gibi düşen sözler attı ortaya:

"Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Yani rejimin temeli olan ilk dört madde değiştirilebilir, demek istedi.

Bu sözler MHP'nin bile tepkisine yol açınca Başbakan Binali Yıldırım böyle bir düşüncelerinin olmadığını açıklayarak ortalığı sakinleştirdi.

Bu parodinin arkasındaki gerçeği ise pek kimse dile getirmedi.

Anayasa Mahkemesi'nin eski ve saygın bir üyesi dün bize dedi ki:

- Yapılan tartışma abestir. Anayasa'nın değiştirilemez olan 2. maddesi oradan kaldırılmadan fiilen değiştirilmektedir...

Ne diyor Anayasa 2. madde:

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir."

Bir parça hukuktan anlayan herkes Meclis'teki paketle ilgili ne diyor:

- Bu paket demokrasinin sonudur...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı Rıza Türmen, BirGün'de özetliyor:

- Anayasa teklifiyle birlikte, yargı, yürütme yasama, özetle bütün güçler tek elde toplanırsa, bunun adı ya diktatörlüktür ya da mutlak monarşidir.

Bu anayasa kabul edildiği takdirde 'hayır' diyenlerin tümü toplumdan dışlanacak... Ezilenler, Kürtler, Aleviler, laikler, anayasaya hayır diyen herkes yeni kurulan sisteme büsbütün yabancılaşacaktır.

Toplum için uyanmanın vaktidir...

Melih Aşık Milliyet

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Bahçeli'nin başarısı(!)

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Cumhurbaşkanı, yıllardır gönlünde yatan ve başlıca siyasi değişim projesi olan Başkanlık konusunda ilk kez bir umut yoluna girdi ve ilk aşamayı geçti.

Bu, Cumhurbaşkanı'nın başarısı değildir; rejim değişikliği, parlamenter sistemin ülkemizden tekmelenerek, yerine ucube bir başkanlık-reislik sisteminin getirilmesinin yolunu açan Devlet Bahçeli'nin başarısıdır. Bu ülke Bahçeli'yi asla unutmayacaktır.

Orhan Bursalı Cumhuriyet

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"Hayır" de!

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"Evet" diyenler iyi düşünsünler...

MHP'liler, AKP'liler, sivil toplum örgütleri, patronlar, yandaş aydınlar, sokaktaki insanlar...

Herkes iyi düşünsün:

Bir devlet adamı; kendisine yardım edecek, hata yapmasını önleyecek, sorumluluğunu paylaşacak kişi ve kurumları niçin silmeye kalkar?.. Niçin "tek adam" olmak ister?.. O hangi hırstır, hangi korkudur, hangi kuşkudur?..

(...)

Milliyetçiler, maneviyatçılar, yurtseverler, dindarlar, laikler, liberaller, sağcılar, solcular, her kimsen... Şu soruyu sor ve yanıtını iste:

Niçin tek adam?..

Tüm dünya daha çok insanın yönetime katılımını isterken... Birisi niçin sizden, hem parlamento, hem hükümet, hem başbakan, hem cumhurbaşkanı, hem yargı, hem mahkeme, hem savcı, hem hakim, hem polis, hem asker, hem karar veren, hem denetleyen, hem yargılayan olmak istesin?..

Sebep?..

*

Her kimsen...

Bizler kötü günler yaşıyoruz...

Bari çocukları ateşe atma...

Cumhuriyete, rejime, parlamenter sisteme, demokrasiye, Türkiye'ye kıyma...

"Hayır" de...

Bekir Coşkun Sözcü

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Sakat anayasa

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... Bazı CHP'liler "Bunlar ülkeyi intihara sürüklüyor. Meclis'te eleştirilerimizi yapalım ama oylamalara katılmayalım" diyorlar. Haklı olabilirler. Çünkü, MHP'yi yardımcı kuvvet olarak kullanan iktidar partisini durduracak güçleri yok.

Bir kısım MHP milletvekili, seçim meydanlarında halka şerefleri üzerine verdikleri sözleri tutmuyor, AKP'ye yandaşlık yapıyor!

CHP milletvekillerinin oylamalara katılmalarının hiçbir önemi kalmadı. Çünkü bu tür oylamalarda karşı oylar değil, "Evet" oylarının 330 barajını aşması önemli. İlk turda tüm değişiklikler 338 ile 344 arasında değişen oylarla kabul edildi. Nihai turda da durum farklı olmayacak. Bazı CHP'liler ikinci turda görüşmelerin boykot edilmesinden söz ediyor. Boykotun anlamlı bir protesto olacağı, AKP ve yandaşı MHP'yi "Kendileri çalıp, kendileri oynayan" gruplar haline getireceği kesin.

Anayasalar toplumun her kesiminin iştirakiyle yapılır. CHP'nin katılmadığı bir anayasa, gerçek anayasa olmaz "Sakat anayasa" olur!

Rahmi Turan Sözcü