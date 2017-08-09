Merhamet Kimsesizlere Yardım İçtimai Birliği Üyesi İrade Polad, "Ermeniler Azerbaycan müziğini gasp ediyor" dedi.

Merhamet Kimsesizlere Yardım İçtimai Birliği Üyesi İrade Polad, Ermenilerin asılsız soykırım iddialarına karşı İstanbul’da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’de yapılan bazı programlarda Azerbaycan

şarkılarının Ermeni ezgisi gibi tanıtıldığını belirtti. Ermenilerin, Azerbaycan musikisi ve Azerbaycan halkının folklor ve şarkılarını kendilerine mal ettiğini anlatan Polad, “şarkılardan “Vağzalı”, “Yallı”, “Uzundere”, “Mırzeyi”, “Terekema”, “Sarı Gelin”, “Deli Ceyran”, bazı oyun havaları ve destanların, bestekar Hüseyin Hacıbeyov’un “Arşın Mal Alan”, “O Olmasın Bu Olsun” ve Köroğlu operaları Ermenilere ait gibi yanlış anlatıldı. Bestekar Kara Karayev internette Ermeni bestekar olarak tanıtıldı. Türkiye’de bazı müzisyenler bunları Ermeni sanatçıların parçası olarak bilmektedir. Azerbaycan musikisi Ermeni musikisi gibi tanıtılmıştır.” dedi. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu, Renk Medya Şirketi’nin Başkanı Hamit Tuncel, edebiyatçı Metin Özer, İlham İşbaşı ve sanatçı Salime Salinova da birer konuşma yaptı.