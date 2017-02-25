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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada yaralı askerlerin de olduğu bildirildi.

Cephe hattında Azerbaycan ordusunda can kayıplarının yaşandığı şiddetli çatışmalar meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi. 

Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Saldırının Azerbaycan askerlerince önlendiği, Ermenistan ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi. 

Çatışmada Azerbaycan ordusunda can kayıplarının bulunduğunu duyuran Bakanlık, şehit sayısı konusunda bilgi vermedi. 

İlerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini ağır top atışına tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.

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