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Ermenistan şehitleri verme kararı aldı

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Ermenistan şehitleri verme kararı aldı
5 Azerbaycan askerinin cenazesini elinde tutan ve iade etmeyerek büyük bir krize neden olan Ermenistan geri adım attı. Yetkililer, asker cenazelerinin Azerbaycan'a iade edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Şubat’ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 askerin cenazesinin alındığını duyurdu. Aldığı ağır darbelere karşın her fırsatta düşmanca faaliyetlerde bulunmaktan çekinmeyen Ermenistan yönetimi, çıkan şiddetli çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 Azerbaycan askerinin cenazesinin, uluslararası kurumların aracılığıyla anlaşma sağlanmasına rağmen yeni talepler ileri sürerek vermedi. Ermeni güçlerin başlattığı büyük çaplı provokasyonlarıönlerkenşehitolan5 askerin naaşının çatışma alanından AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, uluslararası kurum temsilcilerinin aracılığıyla cenazelerin alınması operasyonuna başlarken Ermenistan tarafının anlaşmayı bozarak operasyona engel olmak için yeni ve kabul edilemez şartlar ileri sürdüğü kaydedildi. Ancak yapılan girişimlerin ardından Erivan geri adım attı ve cenazeleri vermeye razı oldu. Şehit askerlerin cenazesi alınırken uluslararası aracılar da hazır bulundu. 24Şubat’taErmeni güçler cephe boyunca saldırmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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