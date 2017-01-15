Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma!

Ermenistan-Azerbaycan hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Fikret Beşirov isimli bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Beşirov'a 3. dereceli "Askeri Hizmet Madalyası" verilmesi kararı aldı.