Eroğlu, "Elektirik var da ben mi vermedim?"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Erzincan'da temel atma töreninde mağdur olduğunu ileri süren çiftçilere "Elektrik vardı da ben mi vermedim" dedi.

Erzincan'da temel atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı, sulama sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek sık sık konuşmasını kesen çiftçilere tepki gösterdi, "Elektrik vardı da ben mi vermedim" dedi.

Muş'tan uçakla Erzincan'a geçen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplu temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu’nun konuşması elektrik borcundan dolayı sıkıntı yaşayan sulama birliklerine bağlı çiftçiler tarafından kesildi.Biriken borçları nedeniyle ürünlerinin kuruduğundan ve zararlarının büyük olduğunu ifade eden çiftçiler Eroğlu’na dertlerini anlatmak istedi.

Bu sırada bir üretici aşırı tepki gösterince polisler tarafından salondan yaka paça çıkartılarak uzaklaştırıldı.

Çiftçilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Bakan Eroğlu, "Elektrik vardı da ben mi vermedim kardeşim. Kusura bakma sulama birliğinin de burada kabahati var, artık kabahat aramayacağız çözüme bakacağız. Enerji parası toplanamıyor, ödenemiyor. Kooperatifler, birlikler tam yönetemiyor, bir de kaçaklar var . Sulama kanalları çok eskiden imal edilmiş Bilhassa sağ sahil bölgesinde büyük kaçaklar var. Biz burada enerji maliyetini azaltmak için tamamen kapalı sistem, modern sulama sistemine dönüştürelim. Damlama ve yağmurlama sistemine geçmek üzere talimat verdim" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, projeleri anlattığı sırada ise salondaki bir kişi kurumlarda bürokrasi bitince bu işlerin olacağını söylemesi üzerine "Bürokrasiyi çoktan bitirdik kardeşim. Benim bütün bürokratlarım cumartesi, pazar hiç izin yok. Gece gündüz çalışıyor, bu arkadaşlar tatil yapamıyor, bizde bürokrasi yok, bizde zaman yok. Zamanla yarışıyoruz, o zaman sana söyleyeyim eski Türkiye'de koolisyon hükümeti 3.5 yılda 9 tesis açmış, şimdi biz yılda 300 tesis açıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 88 milyon yatırım bedelli 12 tesisin temeli atıldı. Program sonunda ise salon çıkışında dağıtılan fidanlardan almak isteyenler birbiriyle yarıştı.