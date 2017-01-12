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Ersan Gülüm yuvaya döndü

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Ersan Gülüm yuvaya döndü
Çin ekiplerinden Hebei China Fortune'da forma giyen Ersan Gülüm eski takımı Beşiktaş'a geri döndü.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi'nden Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı Ersan Gülüm, Beşiktaş'a geri döndü.

Hebei China Fortune'un Ersan'ı önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği öğrenilirken, transfer için Beşiktaş'la anlaşıldığı belirtildi.

Ersan Gülüm, siyah-beyazlı formayı 5,5 sezon terlettikten sonra geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'e transfer olmuştu. Beşiktaş forması ile 126 resmi maça çıkan Ersan, 3 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu Çin ligine transfer olduğu dönemden bu yana ise 25 maçta görev yaptı.

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