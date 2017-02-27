Erşat Salihi'den 'kardeş' desteği!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşat Salihi, Hocalı Katliamı'nın 25. senesinde kardeş Azerbaycan'ın acısını ortak olduklarını ifade etti. Salihi, "Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağız" dedi.

ürkmeneli Cephesi’nin haberine göre; Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Hocalı Katliamı’nın 25. yıl dönümü münasebeti ile kardeş Azerbaycan’ın acısını paylaştı. Erşat Salihi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1992 yılında, Ermeni ordusu tarafından kardeş Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi halkına yapılan hunharca katliamı acı ve üzüntüyle anmaktayız. Hocalı Katliamı, insaniyete karşı yapılan büyük bir suçtur ve asla bugünü unutmayacağız. 613 yaşlı, kadın ve çocuğu şehit eden caniler, kardeş ve asil Azerbaycan milletini yok etmek istemişlerdir. Ancak Kahraman halkın direnişi ve mücadelesi planlarını suya düşürmüştür… Bu acı münasebet gününde Türkmen halkı adına, kardeş Azerbaycan halkına yapılan katliamı kınıyoruz ve her zaman her yerde kardeşlerimizin tüm topraklarını geri alana kadar mücadelesinde yanlarında olacağız ve destekleyeceğiz… Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken Kardeş Azerbaycan halkına sabırlar dileriz… Mekânları cennettir inşallah” dedi.