Erşat Salihi'den 'Kürdistan' paçavrasına çok sert çıkış!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarına 'Kürdistan' paçavrası asılması hususunda verdiği talimatına tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Kerkük Valisi'nin kamu binalarına 'Kürdistan' paçavrası asılması kararına tepki göstererek valinin "ateşle oynadığını" ifade etti.

Salihi, Vali Kerim'in 21 Mart Nevruz kutlamaları dolayısıyla kentteki tüm kamu binalarına 'Kürdistan' paçavrası asılması talimatı verdiğini belirterek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük'e Kürdistan bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş kavgası çıkarmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığının altını çizen Salihi, bu talimatın anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Kürt partiler arasındaki sorunlara da değinen Salihi, Irak merkezi yönetimin ve siyasi grupların valinin talimatına sessiz kalmalarını eleştirdi.

ITC Başkanı Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem içerideki siyasi taraflar hem de komşu ülkeler bizi bu mücadelede tek başına bırakmasın. Bir taraftan askeri güçle Kerkük petrollerine el koymak, diğer taraftan Kürdistan bayrağını Kerkük binalarına zorla astırmak ve PKK terörünü bölgeye getirmek, büyük bir olaydır ve bundan barış sağlanmaz. Kerkük ve Türkmen bölgelerini kan gölüne çevirmek isteyen taraflar var" diye konuştu.