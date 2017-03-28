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Erşat Salihi'den silahlanma çağrısı

Erşat Salihi'den silahlanma çağrısı
Türkmen lideri Erşat Salihi, sosyal medya hesabından silahlanma çağrısı yaptı.
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