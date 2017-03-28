Erşat Salihi'den silahlanma çağrısı
Türkmen lideri Erşat Salihi, sosyal medya hesabından silahlanma çağrısı yaptı.
Kerkük'e peşmerge paçavrasının asılmasının ardından Türkmen cephesinde tepkiler çığ gibi büyüyor...
Hükümet, Kerkük'teki paçavra skandalına sessiz kalırken, Türkmen lider Erşat Salihi Twitter hesabından çağrıda bulundu.
"Tek yol, Silahtır,kurtuluşun başka yolu yok" paylaşımında bulunan Salihi, Türkmenleri silahlanmaya davet etti.
İşte o paylaşım:
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