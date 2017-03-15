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Erzurumlu teyzenin isyanı paylaşım rekorları kırıyor

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Erzurumlu teyzenin isyanı paylaşım rekorları kırıyor
Yerel bir medya kuruluşuna yansıyan görüntülerde muhabirin mikrofon uzattığı Erzurumlu teyzenin isyanı paylaşım rekorları kırıyor. Teyzenin, ” Tayyip bizi öyle etti ki karanlığa götürdü, aydınlığa çıkarmadı” sözleri sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Erzurumlu teyzenin sözleri özetle şöyle:

“Tayyip bizi öyle etti ki karanlığa götürdü, aydınlığa çıkarmadı. Bak benim eşim hastadır. Elleri yara içerisindedir. Bize bir fon vermiyorlar çalışmak için bizim için ne etmiş. Tövbeler tövbesi isterse gelsin ben yüzüne söyleyeyim. Bize ne etmiş kendi taraftarları için çoluğu çocuğu için çalışıyor sadece bizim için çalışmıyor ki babam.”

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