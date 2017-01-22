Erzurum'u yangın yerine çevirenler PKK'lı çıktı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde meydana gelen olayları 9 Haziran 2014 günü Erzurum'da protesto ettiklerini söyleyerek kenti yangın yerine çeviren teröristler PKK'lı çıktı.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kalekol yapımı nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin ölümü sonrası Erzurum'da 9 Haziran 2014 günü protesto gösterileri yapıldı. Merkez Yakutiye İlçesi'nin Mahallebaşı semtinde toplanan kalabalık, barikat kurarak taşıtları durdurup kimlik kontrolu yaptı. Durmayan otomobilleri taş yağmuruna tutan göstericiler, Gölbaşı Polis Merkezinin karşısında karayolunu gidiş- geliş çift yönlü ulaşıma kapattı. Yüzleri puşu ve maskeli grup, TOMA ve panzerlerle su sıkan polise taş, soba, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdi. PTT şubesine molotof kokteyli atan göstericiler, çevredeki işyerlerine de zarar verdi. Olaylar sonrası gözaltına alınan Sedat Yıldız, İmdat Candan, Mehmet Emin Güneşsu, Zelal Karabalık 11 Kasım 2014 günü tutuklanarak H Tipi Cezaevine konuldu. Ardından 3'ü üniversite öğrencisi 7 sanık hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TALİMATLA EYLEM YAPMIŞLAR

Hazırlanan iddianamede, Lice olayları sonrası terör örgütüyle bağlantısı olan 'www.firatnews.com' isimli internet sitesinden yapılan talimatla tanınmamak için yüzlerini kapatan 15- 20 kişinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir grubun eylem yaptığı belirtildi. Gösterici grubun BDP, HDP ve Eftelya Kültür ve Sanat Derneği binalarından çıkarak "İntikam, intikam, YDG-H Erzurum, Biji Serok Apo, Lice'nin hesabı sorulacak, Erzurum faşizme mezar olacak" diye Türkçe ve Kürtçe sloganlar attığına değinilen iddianamede, olaylar nedeniyle 7 polis memurunun yaralandığı, polis araçlarının zarar gördüğü vurgulandı. Yargılama aşamasında bir süre cezaevinde kalan 4 kişi, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

CEZA YAĞDI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 17 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak, hürriyetten yoksun kılmak, kamu malına zarar vermek, görevli memura direnmek' suçlarından 7 sanık cezalandırıldı. İnşaat işçisi Sedat Yıldız 47.5 yıl, Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi İmdat Candan 41 yıl 3 ay, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Mehmet Emin Güneşsu 38,5 yıl, Hukuk Fakültesi öğrencisi Zelal Karabalık 8,5 yıl, çiftçi Murat Tekin, inşaat işçileri Deniz Yaprak ile Hasan Temel ise 8'er yıl 5'er ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, Sedat Yıldız, İmdat Candan ve Mehmet Emin Güneşsu hakkında hükümle birlikte tutuklama kararı çıkardı.