Esad: Müzakere etmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, barış görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılması beklenen barış görüşmelerinde her konuyu müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

Esad, Kazakistan görüşmelerine kimlerin katılacağı yönünde gelen bir soruya, "Masada karşı taraftan kimler olacak, henüz bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Şam'da yaşanan su krizine de değinen Esad, Şam'ın başlıca su kaynaklarının işgal edildiğini ve ordunun görevinin bunları geri almak olduğunu söyledi.