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Esad'dan Netanyahu'ya mesaj

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Esad'dan Netanyahu'ya mesaj
Rusya'da Putin'le görüşen Esad'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Putin aracılığı ile bir mesaj gönderdiği öne sürüldü.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’a göre, Kuvyet basını bir İsrailli kaynağa dayanarak Beşar Esad'ın, Soçi'de Putin ile yaptığı görüşme sırasında Netanyahu’ya yönelik “Kapsamlı bir anlaşma”yı içeren bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Mesajda yer verilen öneride İsrail’in Esad’ı devirmeye çalışmaması kaydıyla ortak sınırdan başlayarak Golan Tepelerinde 40 kilometreye kadar uzanan askerden arındırılmış bir bölge kurulmasınde yer aldığı belirtiliyor.

Haberde Putin’in Esad’ın mesajını iletmek üzere Netanyahu’yu telefonla aradığı, görüşmede Netanyahu’nun anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağını ancak İsrail’in Suriye’den İran ve Hizbullah’ı çıkarma hedefinin devam edeceğini de söylediği öne sürülüyor.

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