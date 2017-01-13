Esefle kınıyoruz!

Genel Kurul'da afiş açan Mihrimah Belma Satır'a Hayvan Hakları İzleme Komitesi tepki gösterdi.

AKP Milletvekili Muhammet Balta'nın dün çıkan gerginlikte CHP'li bir vekil tarafından ısırılmasının ardından, görüşmeler esnasında AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır "Dikkat köpek giremez" yazılı afişle Genel Kurul Salonu'nda yer aldı. Satır elindeki kağıdı CHP sıralarına gösterdi.

Mihrimah Belma Satır'ın bu afişine Hayvan Hakları İzleme Komitesi tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Satır ve onu benzer beyanlar ve görüntülerle destekleyen AK Partili vekilleri esefle kınadıklarını açıkladı. Komite açıklamasında şunları kaydetti:

YİNE NEFRET SÖYLEMİ

"Dün gece, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine şiddetin ve nefretin sahnesi hâline dönüştürülmüştür. Bugün ise, kendisini 24. yasama döneminde, TBMM Çevre Komisyonu'ndaki Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair yasa tasarısı görüşmelerinden tanıdığımız AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, başka bir siyasî parti grubunun vekillerine hakaret etmek saiki ile, vekillere doğru "DİKKAT! KÖPEK GİREMEZ" afişi tutmuş, meclisi bir kez daha türcü nefret söylemlerinin sahnesi hâline getirmiştir. Köpek, bir hakaret sıfatı değildir! Meclis kürsüsünden, sıralarından yükselen türcü, eril, homofobik ve nefret söylemi içeren dilin, her fırsatta milletvekilleri tarafından yüceltilen TBMM'nin adını da kirlettiği unutulmamalıdır.

ŞİDDETİN SAHNESİ HALİNE GELMEYİN

Bu tutumundan ve eyleminden, hayvanlara yönelik ürettiği nefret söyleminden dolayı Mihrimah Belma Satır'ı, onu benzer görüntüler ve beyanlar ile destekleyen AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'i ve diğer vekilleri esef ile kınıyoruz. Satır'ı ve Özdoğan Enç'i tüm hayvanlardan özür dilemeye çağırıyoruz! Adı geçen AKP'li vekillerin bu eylemi ile bir kez daha görüyoruz ki hayvanlara kusulan nefret, onlara reva görülen tahakküm, zulüm ve sömürü açısından tüm siyasî partilerin tutumu aynıdır. Bunu her seçim döneminde, parti programlarında ve seçim beyannamelerinde de rahatlıkla görüyoruz.

Bir kez daha tüm parlamenterlere sesleniyoruz: Yasama faaliyeti yapmak için maaş aldığınız ve bulunduğunuz meclisi nefretin, şiddetin sahnesi hâline getirmeyin. Hayvanların adlarını siyaset oyunlarınıza alet etmeyin. Nefretten, şiddetten, sömürüden uzak bir yaşam süren masum hayvanların adlarını, art niyetli eylemlerinizde kullanmaya derhal son verin.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dünkü kavga sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağından yaralandığı görülmüştü. Balta, kendisini bir CHP'li milletvekilinin ısırdığını iddia etti. Balta, "Yere düşen bir CHP milletvekili ayağımı ısırdı. Önce canım acıdı, ne oluyor diye ayağımı çekmeye çalıştım, sanki değirmen taşı ayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı. Önce Meclisteki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesine ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim. Kayıtların incelenmesini istedim. Kayıtlar incelendikten sonra kim olduğunu göreceksiniz. Kim olduğunu gördüm ama yüzü aşağı doğruydu. Bir isim söylemem yanlış olur. Ancak kamera kayıtlarından belli olur. Bir milletvekili olarak tahmini bir şey söylemek bize yakışmaz. Belli olduktan sonra yargı süreci devam edecek" diye konuştu.





EREN ERDEM'DEN SERT YANIT

Sosyal medyada CHP milletvekili Eren Erdem'in Balta'yı ısırdığı iddiası ortaya atıldı. CHP'li vekilin Twitter'dan yaptığı açıklamanın bazı bölümleri şöyle: "Eren Erdem AKP'liyi ısırdı diye haber yapmışlar. Allah belanızı versin yalancılar! TBMM'de o 'ısırılmış' vekile soracağım, eğer o yaptırmışsa bu haberleri, hesabını verecek hukuk önünde. Aynı oy kabinine girmek, ısırmak, hönkürmek,çemkirmek, mecliste horlayarak uyumak, yalan söylemek, iftira atmak AKP'nin karakteridir. Düzeyi, seviyeyi bu hale bilinçli getiriyorlar. Vekil vekili ısırdı palavrası, parlamenter sistemi küçük düşürme operasyonu. Yazık yazık! Bir meclisin saygınlığı ile bu kadar oynanmaz. Bu kadar sapkınca, bu kadar alçakça davranılamaz. Meclisin bir itibarı var! Bilerek, kurgulanmış şekilde TBMM'nin itibarını zedelemek için kavga çıkartıyorlar. Her türlü rezilliği bunun için planlamışlar!"