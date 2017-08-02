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Esenyurt Devlet Hastanesi'ne AKP'li Başkan'ın adı verildi!

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Esenyurt Devlet Hastanesi'ne AKP'li Başkan'ın adı verildi!
Esenyurt Devlet Hastanesi’nin ismi değiştirilerek, Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ismi yer aldı. “Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi” tabelası ilçede, 12 yıl önceki tartışmanın bir benzerinin yaşanmasına neden oldu.

2005 yılında temeli atılan devlet hastanesini Esenyurt Belediyesi inşa etti. Hastanenin bitimine yakın bir süre kala “isim” tartışması gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun ismini taşıyan tabela ilçede tartışmalara konu olurken bir süre sonra "Esenyurt Devlet Hastanesi" tabelası asılmıştı.

DEĞİŞİKLİK BUGÜN FARK EDİLDİ

Ancak bugün dev hastanenin önünden geçenler tabelada değişiklik olduğunu fark etti. Hastanenin üst kısmında yer alan büyük tabelada “Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi” isminin yer aldığı anlaşıldı.

Hastanenin ana giriş kapısındaki tabela değişmezken, üst kısımda bulunan tabelanın değiştiği anlaşıldı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Böyle bir isimlendirme Belediye Meclisinden geçmedi. Hastanenin adını belediyenin belirlemediğini ifade ediyor AKP'liler. Önce Belediye Hastanesi olarak yapıldı, sonra Sağlık Bakanlığına devredildi. Belediye başkanı, hastaneyi sanki kendi maaşıyla yaptırmış gibi davranıyor” dedi.

Bu arada ilçede, belediye başkan yardımcıları Emin Batmazoğlu, Gürbüz Süleymanoğlu , Mustafa Akboğa ve Yunus Balta’nın da ilçedeki çeşitli kurumlara isimlerinin verildiği anlaşıldı.

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