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Esenyurt saldırganı böyle kaçtı

Esenyurt saldırganı böyle kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta polis ekibine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
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