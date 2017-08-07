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Eski Alman Cumhurbaşkanı Türk şirkete danışmanlık yapıyor

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Eski Alman Cumhurbaşkanı Türk şirkete danışmanlık yapıyor
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un hazır giyim firması Yargıcı’nın Almanya'daki kardeş şirketinde hukuk danışmanı olarak çalıştığı bildirildi.

DWelle Türkçe’ye göre, Pazar günlerinde yayımlanan Bild am Sonntag gazetesi, Wulff’un Nisan ayı sonundan beri hazır giyim firması Yargıcı’nın Almanya'daki kardeş şirketinde hukuk danışmanı olarak çalıştığını yazdı. Gazete haberinde, Wulff’un eşi Bettina ile Yargıcı firmasının Hamburg’daki açılışına katıldığı belirtildi.

Yılda 236 bin euro emeklilik maaşı aldığı belirtilen Wulff’un iş ilişkisi eleştirilere konu oldu. Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Sol Partili siyasetçiler Wulff’a tepki gösterdi.

“ESKİ CUMHURBAŞKANLARI MODA FİRMALARININ HUKUK DANIŞMANI OLMAZLAR”

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, eski cumhurbaşkanının özel iş ilişkileri içine girmesini eleştirerek, "Eski cumhurbaşkanları prensipte fahri görevler üstlenirler ve moda firmalarının hukuk danışmanı olmazlar" dedi. Sosyal demokrat siyasetçi, söz konusu maaşın "eski devlet başkanlarının para kazanmak zorunda kalmamalarını” güvence altına almak için ödendiğini söyledi.

MECLİSE YASA TEKLİFİ SUNULACAK

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht ise olaya ilişkin, "Bu kabul edilemez ve siyasete yönelik öfkeyi büyütür” yorumunu yaptı. Eski cumhurbaşkanlarına sağlanan gelirlere ilişkin düzenlemeleri değiştirmek istediklerini belirten Wagenknecht, meclise konuyla ilgili yasa teklifi sunacaklarını belirtti..

Yargıcı firmasının müdürü Erik Schaap ise, şirketi Almanya’da başlamaya teşvik edenin Wulff olduğunu ifade etti. Schaap şirketin 2016 yılında piyasaya girmesinden beri Wulff’un firmaya hukuki olarak eşlik ettiğini kaydetti.

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