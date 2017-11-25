Eski Bakan otobüs şoförlüğü yapacak

Kara para aklama konusunda cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısıyla anlaştığı ortaya çıktıktan sonra istifa eden eski Hollanda Devlet Bakanı Fred Teeven, otobüs şoförlüğü yapacak.

Hollanda'da savcılık yaptığı dönemde cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısı ile para aklama konusunda anlaştığının ortaya çıkması üzerine istifa eden eski Devlet Bakanı Fred Teeven, belediye otobüsü şoförü oldu. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, çocukluğundan beri uluslararası bir TIR şoförü olmayı hayal ettiğini belirten eski bakan, toplu taşıma şirketi Connexxion'un iş ilanını görünce bu düşünü gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Ancak Teeven, uluslararası yollar yerine, Hollanda içinde belediye otobüsü şoförü olarak direksiyon başına geçecek.

'HAFTADA BİR BUÇUK GÜN BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPACAK'

Ağır vasıta araç kullanma ehliyetine sahip olan Teeven, başlangıç eğitimini başarı ile tamamladı. Toplu taşıma şirketi sözcüsüne göre, eski bakanın eğitimi bir kaç hafta daha sürecek.

Fred Teeeven, eğitimi tamamlandığında, doğum yeri olan Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kentinde yolcu taşımaya başlayacak. Eski bakan, haftada 1.5 gün belediye otobüsü şoförlüğü yapacak.

Teeven, haftanın diğer günlerinde de eski bir meslektaşı ile kurduğu güvenlik ve siber suçlarla ilgili danışmanlık şirketinde çalışacak.

'İŞSİZ GÜÇSÜZ EVDE OTURACAĞINA OTOBÜS SÜRSÜN, NE KADAR GÜZEL'

İçişleri Bakanı Sander Dekker, Teeven gibi güçlü birinin arkasında oturmanın yolculara güven vereceğini söyledi. Birgün eski meslektaşının kullandığı otobüse binmek istediğini söyleyen Dekker, "İşsiz güçsüz evde oturmak yerine otobüs sürüyor. Ne kadar güzel" dedi.

Hukuk eğtiminin ardından mali suçlar konusunda uzmanlaşan Teeven, Amsterdam ve Rotterdam'da savcılık görevlerinde bulundu.

Savaş suçları ve organize suçlarla ilgili konulara bakan Tween 2006 yılında Liberal Sağ Parti'den (VVD) milletvekili seçilmiş, 2010 yılında güvenlik ve adaletten sorumlu devlet bakanlığına atanmıştı. Tween adının karıştığı para aklama skandalının ortaya çıkması üzerine, Mart 2015'de Adalet Bakanı Ivo Opstelten ile birlikte görevinden istifa etmişti.