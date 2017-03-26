Eski Bakan Taner Yıldız: Bahçeli'nin başına tuğla düşmedi

Eski Bakan ve AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Bahçeli'ye sahip çıktı. "Bahçeli'nin başına tuğla mı düştü?" sözlerine cevap veren Yıldız, "Sayın Bahçeli’nin başına tuğla düşmedi ama başkent Ankara’nın başına bomba düştü" dedi

Ürgüp Belediyesi Sinema Salonunda düzenlenen programa eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın yanı sıra AKP Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, AKP İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradan bir konuşma yapanBakan Yıldız, 16 Nisan tarihinde 'evet' oyu vereceklerini açıklayan Devlet Bahçeli’yi eleştirenlere cevap verdi.

BAHÇELİ'NİN BAŞINA TUĞLA DÜŞMEDİ

Yıldız, “Üç hafta sonra bugün bir pazar gününde inşallah sükunet içerisinde vatandaşlarımızın tercihlerinin sandıklardan akşam üstü sayacağımız ve hemen hemen bir buçuk saat sonra net sonuçlar alacağımız bir akşama inşallah yaklaşıyoruz. Bu Türkiye’nin nisan ayında baharı olacak. Şimdi soruyorlar. ’Sayın Bahçeli’nin başına tuğla mı düştü de daha önce hayır diyordu şimdi evet diyor’ diye. Değerli kardeşlerim Sayın Bahçeli’nin başına tuğla düşmedi ama başkent Ankara’nın başına bomba düştü. O bombalardan sonra Sayın Bahçeli bir devlet sorumluluğu ile beraber bunun bir parti meselesi olmadığına bunun yalnızca bir şahıs meselesi olmadığına bu ülkenin istikbali ve istiklali ile alakalı olduğuna karar verdikten sonra evet dedi” şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN ALDIĞI KARAR GAZİLERİMİZE SAYGISIZLIK

Galatasaray yönetimine de yüklenen Yıldız, "Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihraç edilmemesi şehitlerimize ve gazilerimize hakaret olduğunu bilmeliler" dedi.

Yıldız, “Dün Galatasaray’ın almış olduğu o kararın büyük bir üzüntü ile ülkemizde karşılandığını kendi taraftarları da dahil olmak üzere karşılandığını biliyoruz. FETÖ ile beraber olan kişilerin, onlara hürmetlerini saygılarını esirgemeyen kişilerin üyeliklerinin düşürülmesi ile alakalı karara ret verdiler. Bu toplum vicdanını yaralayan, zedeleyen ve bizim bir kez daha minnetle şükranla anmış olduğumuz şehitlerimize en büyük hakaret olduğunu bilmemeliler. Üç bine yakın yaralanan gazimize büyük bir hakaret olduğunu bilmeliler. Siz nerede yaşıyorsunuz. Türkiye’de yaşıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.