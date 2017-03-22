Eski Bakanların danışmanı Bekleviç: Başkanlık sistemi ülke için eziyettir

AKP'den Edirne milletvekili adayı olan, AKP'li eski Bakanlar Bağış ve Müezzinoğlu’nun danışmanlığını da yapan siyasetçi Tuna Bekleviç, Başkanlık sisteminin ülke için 'eziyet' olduğunu savunarak, vatandaşları 'hayır' demeye çağırdı.

AKP'li eski Bakanların danışmanlığını yapan ve AKP'den Edirne milletvekili adayı olan Hayır Partisi Genel Başkanı Tuna Bekleviç, 'evet' oyu vermeyi düşünen vatandaşların bir hafta için "Hayır" demesini rica etti.

Bekleviç "Bu bir hafta, yaşayacağınız eziyet Türkiye'yi ne hale getirdiğinizin kanıtı olacaktır. Bu eziyet, vicdanı olan herkesi sandıkta 'Hayır' demeye yeterli bir gerekçedir" dedi.

Bekleviç’in yazılı açıklaması şöyle:

"Ülkemizin içerisine düşürdüğünüz pozisyon için biz utanıyoruz. Dünya'ya ülkemizi rezil ediyorsunuz. Hayır kelimesine karşı alerji ve hayır korkusu nedeniyle 45 gündür Hayır Partisi'nin kuruluşunu hukuksuzca engelliyorsunuz.

HUKUKU ÇİĞNİYORSUNUZ

Bu güne kadar 57 şehir 153 büyük ilçe ve 1.058 köy ziyareti yaptık. Memlekette en güçlü kampanyalarından birisini yürüyoruz. Sosyal medya mitinglerimiz 419 bin kişiye ulaşıyor. 110 bin gönüllümüz oldu. Konu ana muhalefet partisi tarafından iki kez TBMM gündemine taşındı. Özetle biz zaten faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bizi engelleyemiyorsunuz. Son derece faydasızca hukuku çiğniyorsunuz. Vicdanınızdaki yarayı derinleştiriyorsunuz. Siyasi kültürümüzü katlederek milli bir ihanete imza atıyorsunuz.

BİR HAFTA 'HAYIR' DEYİN VE SONUÇLARI KENDİNİZ GÖRÜN

Sizden tek birşey rica ediyoruz. Baskı olduğunu biliyoruz. Üstelik kararınızdan da fazlası ile huzursuz olduğunuzu biliyoruz. Bakın bu referandum bir vicdan muhasebesi haline geldi. Hadi sizde en azından bir hafta 'Hayır' deyin inanın yaşadıklarınız sandıkta ne demeniz gerektiği konusunda size yol gösterecektir."