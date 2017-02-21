Eski Başbakan Başdanışmanı Özkan sır görüşmeyi açıkladı!

Başbakan Başdanışmanı Özkan, 5 Mayıs 2007’de dönemin başbakanı Erdoğan’la dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen ve içeriği hakkında bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmayan "sır" görüşmeyle ilgili bazı iddialarda bulundu.

Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, 5 Mayıs 2007’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen ve içeriği hakkında bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmayan "sır" görüşmeyle ilgili bazı iddialarda bulundu.

O görüşmeden bir ay sonra Ergenekon sürecinin başladığını hatırlatan Özkan, "Bence Sayın Büyükanıt o gün bu cemaatin devlet, emniyet, istihbarat ve ordu içinde ulaşmış oldukları tehlikeli noktayı Sayın Erdoğan’a haber verdi ve ikna etti" görüşünü öne sürdü.

"2007’de Erdoğan bu örgütün devlet içerisinden tasfiye edilme operasyonunu başlatacaktı" diyen Özkan, "Ama bir ay sonra orduya ait mühimmatların bulunduğu, darbe günlüklerinin ele geçirildiği haberleri üzerinden bir kamuoyu oluşturdular. Ordunun darbe hazırlığı içerisinde olduğunu ve kendilerinin bu darbeyi deşifre ettiğini söylediler. Süreci manipüle ettiler" yorumunu yaptı.

Abdülkadir Özkan, ‘Modern Zamanlar’ın Hasan Sabbah’ı Fethullah Gülen’ adlı bir kitap çıkardı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (21 Şubat 2017) Abdülkadir Özkan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

BÜYÜKANIT ERDOĞAN'I UYARMIŞTI

- Ergenekon sürecinde hükümetle işbirliklerine yönelik eleştirilere ne diyorsunuz?

Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsanız Sayın Erdoğan Başbakan olduğu dönemde Dolmabahçe’deki ofisinde dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile özel bir görüşme yapmıştı. İçeriği açıklanmadı ve Büyükanıt “Benimle mezara girecek” dedi.

O görüşmeden tam bir ay sonra Ümraniye’de bir gecekonduda mühimmatlar bulundu. Sonra Poyrazköy baskını oldu ve Ergenekon süreci başladı. Bence Sayın Büyükanıt o gün bu cemaatin devlet, emniyet, istihbarat ve ordu içinde ulaşmış oldukları tehlikeli noktayı Sayın Erdoğan’a haber verdi ve ikna etti.

2007’de Erdoğan bu örgütün devlet içerisinden tasfiye edilme operasyonunu başlatacaktı. Ama bir ay sonra orduya ait mühimmatların bulunduğu, darbe günlüklerinin ele geçirildiği haberleri üzerinden bir kamuoyu oluşturdular. Ordunun darbe hazırlığı içerisinde olduğunu ve kendilerinin bu darbeyi deşifre ettiğini söylediler. Süreci manipüle ettiler.

Böylece Ergenekon sürecine toplumsal bir destek kazandılar. Fakat kuvvet komutanları yavaş yavaş içeri alınmaya başlayınca ve İlker Başbuğ hapse atılınca Sayın Erdoğan bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Ergenekon süreci ve Taraf Gazetesi aleyhine konuşmalar yapmaya başladı. 2011 sonrasında da dershaneler tartışmasını açarak örgütün tasfiye sürecini başlattı.